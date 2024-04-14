Труднее всего было сказать бабушке: боец об ампутации, боях за Харьковщину и секретном оружии ВСУ

Из-за ошибки врачей парню пришлось пережить реампутацию

Выходец из Донбасса, 21-летний Даниил Литвиненко, подписал контракт с ВСУ накануне широкомасштабного вторжения РФ. В своем юном возрасте парень уже успел увидеть все ужасы войны, ведь проходил службу в самых "горячих" точках фронта на Харьковском направлении.

Военная история закончилась для Даниила в октябре 2022 года, когда молодой человек наступил на мину и потерял ногу. Однако военный уверяет, что действительно началась только новая глава его жизни, и он еще послужит на пользу победы Украины. Своей историей молодой человек поделился с "Телеграфом".

Мечтал работать на благо Украины

Даниил Литвиненко попал в армию в 18-летнем возрасте сразу после школы. Это была срочная служба, однако уже через полгода парень решил подписать контракт с Вооруженными силами. Родители предупреждали об опасности…

– Но я всегда мечтал работать на благо Украины. Сначала хотел идти в полицию, а потом, когда оказался в армии, решил стать военным, – рассказывает Даниил.

"Большую" войну парень встретил как раз на службе.

– В этот день я был в наряде. Как вдруг начали бить ракетами по Украине, и тогда я понял, что все началось. Наверное, никто даже и не думал, что россияне отважатся открыто пойти на нас войной, но какие-то догадки все же были у всех, — добавляет военный.

Даниил держал оборону на Харьковском направлении, где оккупанты сосредотачивали свои значительные силы.

– В начале все они просто были, как говорится "мясо". Они шли в атаку, как во Вторую мировую. Затем уже появились более опытные военные. Не все, конечно, умеют воевать, но непростая армия у них. Тем более что очень много у них людей, и этим они и давят, — объясняет Литвиненко.

Труднее всего было рассказать бабушке

В октябре 2022 года Даниил получил ранение.

– При выполнении боевого задания наступил на противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", — вспоминает военный.

Такие мины запрещены международными договорами, в частности, Оттавской конвенцией, однако оккупантов это не останавливает.

— Сразу почувствовал резкую боль и у меня было шоковое состояние. Голень оторвало сразу. Осталась только пятка и большой палец, – рассказывает о последствиях ранения Даниил.

Побратимы быстро оказали парню первую помощь и эвакуировали в больницу. В этот же день военному сделали операцию по ампутации стопы. Сохранить конечность не было возможности.

Даниил признается, что труднее всего было сообщить родным о случившемся. Они даже подумали, что это шутка, ведь парень бросился к телефону еще не до конца оправившись от наркоза, поэтому голос в трубке звучал словно опьяневший.

— Это было очень тяжело. Особенно трудно было сказать об этом своей бабушке и дедушке, ведь раньше я очень много времени с ними проводил и в армию они меня провожали. Но честно говоря, я даже не помню, как им рассказал, ведь тогда был еще под действием наркоза, — делится печальными воспоминаниями Даниил.

А затем были госпитали и больницы Харькова, Сум и Львовщины. Во Львове Даниил попал в реабилитационный центр, там врачи ошарашили парня очередным приговором – нужна реампутация.

— Дело в том, что предыдущие врачи оставили очень большую часть раненой ноги. В таком случае я не смог бы стать на протез, было бы очень тяжело, поэтому потребовалась повторная ампутация. Врачи мне объяснили, что надо еще резать ногу, и мне реампутировали еще около 10 сантиметров, — объясняет боец.

"Секретное оружие"

Парень рассказывает, что психологически пережить потерю конечности было легче благодаря поддержке близких.

— Депрессии как таковой у меня не было, ведь рядом всегда были побратимы и родные. Поэтому не было времени депрессировать – только вперед и без лишних мыслей, – уверяет Литвиненко.

А вот с физическим восстановлением было несколько сложнее – донимали фантомные боли в ампутированной конечности.

— Очень сильно мучился. Это очень необычная и неприятная боль: и колет, и встряхивает, и выкручивает пальцы, и болит голень, которой уже нет. Эти боли остаются до сих пор, но уже лучше себя чувствую, — подчеркивает военный.

Сейчас Даниил учится ходить на протезе. Что тяжелее всего в этом процессе?

— Думаю, здесь нужна сила воли. Надо стараться, становиться на ноги, много работать и готовиться к тому моменту, как ты встанешь на протез, а это постоянные тренировки. Но самое главное – большое желание научиться, – объясняет парень.

После восстановления и реабилитации Литвиненко планирует снова вернуться на фронт, ведь не понимает, как можно жить гражданской жизнью, когда в стране идет война.

– Буду возвращаться к ребятам. Конечно, должность будет уже другая и бегать, как раньше, не смогу, но чем-то армии я еще помогу, — уверяет Даниил.

Военный говорит, что даже несмотря на полученную травму, ни о чем не сожалеет, и верит в победу, ведь у украинцев, в отличие от врага, есть свое "секретное оружие".

— У них нет такой воли к свободе, как у нас. Ни в одной армии мира нет такого "оружия". А это очень мощная сила, – резюмировал Даниил Литвиненко.

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