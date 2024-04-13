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Война — день 780: ВСУ держат оборону возле Часова Яра, Украина хочет усилить свою ПВО

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Бои за Украину продолжаются
Бои за Украину продолжаются. Фото Телеграф

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сопротивляться широкомасштабному российскому вторжению уже 780 дней. Украинская противовоздушная оборона может получить усиление, если удастся договориться о передаче нескольких батарей западных систем. На "земле" украинские войска продолжают держать оборону, в том числе возле Часова Яра; каждый шаг дается россиянам большой кровью.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Мониторинг сообщал о пусках ударных беспилотников российскими террористами.

Информацию за 10 апреля смотрите по ссылке: Война — день 777: россияне давят в двух местах на фронте и медленно продвигаются

О том, что происходило 11 апреля, читайте в материале:Война — день 778: враг устроил массированную атаку по Украине, акцент — на две области

С ситуацией в Украине за 12 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 779: россияне продолжают воздушный террор Украины, на фронте тяжелые бои

Теги:
#Украина #Россия #Война