В Луганске прогремели мощные взрывы: под удар мог попасть важный объект оккупантов (видео)

Взрывы в Луганске не звучали с прошлого года

После 11 часов в субботу, 13 апреля, в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. После них начался пожар.

Видео прилетов публикуют в сети. Оккупанты традиционно обвиняют ВСУ и выдвигают предположение, что удар мог быть нанесен Storm Shadow или HIMARS. По их данным, по Луганску якобы прилетело четыре ракеты.

Проукраинский блогер с Донбасса "Фашик Донецкий" сообщил, что в регионе начали глушить связь. Он добавил, что по неподтвержденным данным, взрывы могли быть результатом удара КАБ по ремонтной базе. По его словам, на место прилета поехало много скорых. У пророссийски настроенных жителей оккупированного Луганска, отмечает он, возникла настоящая истерика. Они возмущены, что их не защищает хваленое российское ПВО.

По предварительным данным, под удар попал Луганский машиностроительный завод, он же "сотый завод". Там находится вражеская ремонтная база.

Стоит отметить, что в оккупированном Луганске довольно тихо, там взрывов не было давно. В марте на построении российской армии в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области прилетела ракета. Тогда погибло не меньше 10 оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", 1 апреля, во временно оккупированном Старобельске в Луганской области был ликвидирован предатель Украины Валерий Чайка. Он занимал должность так называемого заместителя главы центра по обслуживанию образовательных организаций "ЛНР".