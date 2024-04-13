Россия после "выборов" пошла в наступление: Сырский назвал направления, где сейчас сложнее всего

Враг несет большие потери, но кидает в бой новые подразделения

Ситуация на восточном фронте в Украине обострилась за последние дни. Оккупанты активизировались на поле боя после "выборов" президента в РФ и пытаются наступать везде, где только могут.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он посетил украинских бойцов на передовой, чтобы оценить масштабы действий россиян и спланировать ответные действия Сил обороны.

По словам Сырского, армия РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях. Враг штурмовыми группами при поддержке бронетехники пытается прорвать оборону. А на Покровском направлении оккупанты пытаются занять новые позиции, используя десятки танков и БМП.

Теплая и сухая погода играет на руку врагу, так как большая часть открытых участков местности стала доступной для танков и другой техники. При этом главнокомандующий отметил, что россияне несут большие потери в боях с ВСУ. Однако на это они не обращают внимания и отправляют на передовую новые подразделения на бронетехнике. Такая тактика позволяет оккупантам периодически добиваться тактического успеха.

"Поэтому, первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер по стабилизации обстановки, повышению эффективности действий наших войск и нанесению максимальных потерь подразделениям противника", — отметил Сырский.

Он добавил, что заслушал выводы о характере действий противника от командиров подразделений и принял ряд решений, чтобы усилить наиболее проблемные участки средствами РЭБ и ПВО. Также бригады получили новые запасы дронов всех типов и противотанковых ракет, а некоторые направления были усилены дополнительными резервами военных и техникой.

По словам Сырского, перед Силами обороны Украины снова стоит вопрос достижения технического превосходства над оккупантами в высокотехнологичных видах оружия.

"Только это позволит нам победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Еще одна проблема, по словам Сырского, это повышение качества подготовки военнослужащих, в первую очередь пехоты. Это необходимо, чтобы военные могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения. Решение этого вопроса главком возложил на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий.

"Результаты моей работы будут учтены в планах подготовки войск и органов управления. Конечно, отметил лучших воинов наградами и ценными подарками. В личном общении с нашими военнослужащими обсудили текущую ситуацию, а также пути решения всех проблемных вопросов. Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

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