Уже не Авдеевское: какое направление сейчас самое "горячее" на фронте (карта)

Враг пытается выбить ВСУ с позиций

За минувшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское и Новопавловское.

Украинские защитники сдерживают врага на некоторых направлениях и отбивают атаки. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба.

На Купянском направлении российские оккупанты не проводили штурмовых действий за последние сутки.

На Бахмутском направлении украинскими воинами было отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области. Там захватчики пытались выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка. Там враг пытался 16 раз прорвать оборону украинских войск при поддержке авиации.

Еще 6 атак было отбито на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Херсонском направлении противник провел 6 безуспешных атак на позиции наших войск. Российские захватчики все также пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

На Лиманском направлении за сутки были отражены 3 атаки оккупантов в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших защитников.

На Ореховском направлении россияне один раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет следующее наступление ВСУ.