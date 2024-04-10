Новая тактика россиян — атака бронегрупп: какая ситуация на фронте и в чем опасность

Используемую ПВК "Вагнер" тактику теперь враг применяет по всей линии фронта

Чтобы добиться коренного перелома в полномасштабной войне и серьезных изменений на линии фронта перед возможным поступлением новой партии западных вооружений в Украину, российские кафиры в очередной раз сменили тактику. Теперь они бросают в бой мощные бронегруппы.

Поможет ли это врагу добиться успеха и не рискуют ли оккупанты при этом истощить свои ресурсы? Чтобы узнать ситуацию на фронте, "Телеграф" обратился к спикерам ВСУ по самым горячим направлениям и военному аналитику.

Все бронегруппы бросают на Донецкое направление

Активность бронегрупп действительно наблюдается, но не везде. Как рассказала "Телеграфу" руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, на южном направлении оккупанты устраивают только "мясные штурмы". Фактов применения врагом бронетехники нет.

В то же время на востоке ситуация обстоит иначе. По информации спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" подполковника Назара Волошина, на определенных участках фронта россияне периодически прибегают к штурмам с использованием бронетехники. Разве что в последние месяцы такая активность несколько обострилась.

Назар Волошин

— Пример тому, в конце марта неподалеку от Тоненького (село в Донецкой области. — Ред.) за несколько дней штурмов наши военные уничтожили до 50 танков и до 20 БМП русные. Даже два Т-90 уничтожили тогда – российский основной боевой танк третьего поколения, – делится подполковник с "Телеграфом".

По его мнению, большого преимущества от этой тактики россияне не получают.

— Для нас здесь плюс — уничтожение большого количества их бронетехники и живой силы противника. Для них — это "утилизация" своего металлолома на нашей территории. Это шутка, но и доля правды. Россиянам не жалко ресурсы техники, вот и штурмуют всем, чем есть, — говорит Назар Волошин.

Цифры предоставлены спикером ОСУВ "Хортица" Назаром Волошином

Спикер ОСУВ "Хортица" отмечает, что противника нельзя недооценивать, хотя есть у него и квалифицированные, хорошо подготовленные специалисты, и недавно мобилизованные бойцы почти без боевого опыта.

— Кто бы перед нами ни стоял, какую бы тактику ни использовал противник, Вооруженные силы готовы к любому сценарию и развитию событий. Наши воины обучены, тренированы, а главное – мотивированы. Они знают, за что сражаются, и сделают все возможное и даже больше, чтобы защитить Украину, — успокаивает подполковник Назар Волошин.

Россияне определяют для себя жесткие дедлайны

— Сейчас оккупанты используют так называемое "окно возможностей", чтобы попытаться захватить всю Донецкую область в административных границах. Поэтому и наблюдается изменение тактики и интенсивность наступательных действий. Россияне применяют ранее не используемую бронетехнику по всей линии фронта, — говорит "Телеграфу" военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Именно конец мая, по его словам, является определяющим для окупантов.

Ведь тогда должно заработать т.н. "чешская снарядная инициатива" и инициатива стран ЕС, предусматривающая передачу Украине 1,5 млн снарядов. И этого количества, по словам военного аналитика, будет достаточно, чтобы удержать российское продвижение. Особенно учитывая, что россияне могут выстреливать до 300 тысяч снарядов в месяц, а огневое преимущество россиян составляет 1-6.

Кроме того, до конца мая должен быть решен вопрос т.н. "политического кризиса" — блокирование военно-технических договоров о сотрудничестве Украины и США. Сейчас стороны пытаются добиться компромисса. И Киев удовлетворит даже кредит или лизинг военной техники.

— То есть, до конца мая ситуация должна измениться. Россияне не могут этого не понимать. Перед ними стоит жесткий дедлайн и понимание ограниченности по времени. Этим и объясняется их применение бронетанковых группировок на всех ключевых направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и т.д. Кроме того, они идут в т.н. "мясные атаки", — говорит военный аналитик.

Преимущество в воздухе

Хотя массированное использование бронетехники кажется рискованным ввиду уязвимости к артиллерии, Россия все же прибегла к этой тактике для попыток прорыва фронта на Востоке.

— Россияне используют бронегруппы благодаря своему преимуществу в воздухе. Наступления поддерживают удары штурмовой авиации по позициям ВСУ с применением управляемых авиационных бомб. После этого уже идут бронегруппы, – объясняет Дмитрий Снегирев.

Именно это позволяет врагу минимизировать негативное влияние немецких и американских противотанковых гранатометов, поступивших в последние пакеты военно-технической помощи для ВСУ.

К сожалению, ситуация остается сложной, и утверждать, что эти бронегруппы легко уничтожить было бы недооценкой противника.

Не истощение, а постоянное давление

По словам Дмитрия Снегирева, на линии фронта происходят не просто мелкие столкновения и попытки врага истощить ВСУ. Пользуясь преимуществом в живой силе и технике, россияне ведут позиционные бои, при этом стараясь прорваться по всей линии боевого столкновения, а не на отдельных участках.

— К сожалению, у россиян достаточно человеческого резерва. По данным западной разведки, в том числе британской, они могут ежемесячно пополнять войска до 30 тысяч человек без объявления дополнительной мобилизации. Если учесть их средние потери в 20-30 тысяч в месяц, они могут компенсировать потери и продолжать давление. Поэтому это не истощение, а постоянное наступательное давление – тактика, использованная ППК "Вагнер", но теперь применена по всей линии фронта, – говорит он.

При этом точное соотношение потерь в живой силе оценить сложно. Известно одно — обороняющаяся сторона имеет меньше потерь, чем наступающая. В среднем эта пропорция составляет 3 к 1. То есть они теряют примерно до трех солдат, а мы теряем одного.

— Это общая статистика, но мы точно не знаем, как там происходит. Понятно, что нашим бойцам под ударами авиации и артиллерии тоже приходится туго. Однако на направлениях, где ВСУ успели создать надлежащим образом обустроенную оборонную систему, например в районе Временного Яра или на Авдеевском направлении, потери могут быть минимизированы. В то время как у российских сил наоборот, — говорит военный эксперт.

"Узкое место" русской армии

Как говорит Дмитрий Снегирев, украинские силы вполне могут противодействовать таким прорывам бронегрупп на тактическом и оперативном уровне. Тактика здесь одинакова: нанесение ударов реактивной и ствольной артиллерии и других средств поражения по российским колоннам танков, БМП и БТРов.

Сейчас ВСУ контролируют ситуацию

— Наши военные действуют на опережение и пытаются нанести максимальный ущерб с использованием тактико-технических характеристик западного оружия. В частности, дальность поражения западных систем в 1,5-2 раза больше, и именно это позволяет сдерживать российское продвижение. Однако только около 30% техники этого типа реализует свой полный потенциал в ВСУ, говорит эксперт.

Как уже отметил "Телеграф", одной из самых больших проблем врага при применении тактики прорывов бронегрупп являются огромные потери в технике. Российские СМИ и сами признают, что это "узкое место" их армии.

Подбитые машины, если поле боя остается за оккупантами, враг пытается эвакуировать в тыл для ремонта. Но это не так просто — ВСУ стремятся добить каждую обездвиженную машину ударами дронов. Танки и другие бронемашины выбывают еще быстрее, причем безвозвратно.

Дело в том, что покрытие потерь в основном происходит не путем производства новой техники, а восстановлением подержанных машин, законсервированных на складах с советских времен. Эти запасы велики, но не безграничны. Однако смогут ли эти потери повлиять на способность россиян поддерживать наступательные операции покажет время.