А обвинили бы ВСУ: россияне сбросили авиабомбу на родной город Януковича, она не взорвалась (видео)

Вновь авиация РФ "впускает" авиаснаряды на оккупированные территории

Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на временно оккупированное Енакиево Донецкой области. Снаряд приземлился на продовольственный магазин, но не сдетонировал.

Видео момента распространили местные Телеграм-каналы. Его также опубликовал известный украинский блогер Сергей Стерненко.

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"Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на магазин в оккупированном городе Енакиево. Она не сдетонировала", ― описывает видео блогер.

На видеоролике видны последствия сброса авиабомбы. В стене и потолке образовались огромные дыры. Мужчины в разговоре отмечают, что упала бомба не 500 тонн, а 1500, то есть ФАБ-1500. О пострадавших или погибших пока не сообщается.

Авиабомба упала на магазин, в котором находились люди

Россияне могли бы обвинить в провокации ВСУ. Однако на вооружении украинской армии нет 1500-тонных бомб.

Скорее всего, у россиян снова проблемы с авиацией. Известно несколько случаев, когда они "упускали" авиаснаряды над оккупированными территориями или на землях РФ. В начале февраля авиабомба упала в оккупированном городе Зимогорье Луганской области.

Несколько раз они падали в Белгородской области. 21 января 2024 года авиабомба упала на дамбу. Авиаснаряд был найден в водоеме. В мае прошлого года россияне сбросили авиабомбу на село, которое находится в 23 км от границы с Украиной.

Для справки: Енакиево — город в Горловском районе Донецкой области. По переписи 2004 года в нем проживало 98,5 тыс. человек. Расстояние до Донецка напрямую 38 км, а до Горловки всего 14 км.

Енакиево является малой родиной четвертого президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в РФ во время Революции Достоинства. С 2014 года город оккупирован российскими войсками.

Енакиево находится возле Горловки

Ранее "Телеграф" писал, что россияне сбросили авиабомбу на центр Харькова. Из-за удара повреждены гражданские застройки и автомобили.