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А звинуватили б ЗСУ: росіяни скинули авіабомбу на рідне місто Януковича, вона не вибухнула (відео)

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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У будівлі були люди
У будівлі були люди. Фото Колаж "Телеграфу"

Знову авіація РФ "впускає" авіаснаряди на окуповані території

Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-1500 на тимчасово окуповане Єнакієве Донецької області. Снаряд приземлився на продовольчий магазин, проте не здетонував.

Відео моменту поширили місцеві Телеграм-канали. Його також опублікував відомий український блогер Сергій Стерненко.

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"Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-1500 на магазин в окупованому місті Єнакієве. Вона не здетонувала", ― описує відео блогер.

На відеоролику видно наслідки скидання авіабомби. У стіні та стелі утворились величезні діри. Чоловіки у розмові зазначають, що впала бомба не 500 тонн, а 1500, тобто це ФАБ-1500. Про постраждалих чи загиблих поки не повідомляється.

Авіабомба впала на магазин, у якому були люди

Росіяни могли б звинуватити у провокації ЗСУ. Проте на озброєнні української армії немає 1500-тонних бомб.

Скоріше за все, у росіян знову проблеми з авіацією. Відомо кілька випадків, коли вони "впускали" авіаснаряди над окупованими територіями або ж на землях РФ. На початку лютого авіабомба впала в окупованому місті Зимогір’я Луганської області.

Декілька разів вони падали у Бєлгородській області. 21 січня 2024 року авіабомба впала на дамбу. Авіаснаряд знайшли у водоймі. У травні минулого року росіяни скинули авіабомбу на село, яке знаходиться у 23 км від кордону з Україною.

Для довідки: Єнакієве ― місто у Горлівському районі Донецької області. За переписом 2004 року, у ньому проживало 98,5 тисяч людей. Відстань до Донецька напряму ― 38 км, а до Горлівки усього 14 км.

Єнакієве є малою Батьківщиною четвертого президента України Віктора Януковича, який втік у РФ під час Революції Гідності. З 2014 року місто окуповане російськими військами.

Єнакієве на карті України
Єнакієве знаходиться поблизу Горлівки

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни скинули авіабомбу на центр Харкова. Через удар пошкоджені цивільні забудівлі та автомобілі.

Теги:
#Донецька область #Єнакієве #Авіабомба