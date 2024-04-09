А звинуватили б ЗСУ: росіяни скинули авіабомбу на рідне місто Януковича, вона не вибухнула (відео)

Знову авіація РФ "впускає" авіаснаряди на окуповані території

Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-1500 на тимчасово окуповане Єнакієве Донецької області. Снаряд приземлився на продовольчий магазин, проте не здетонував.

Відео моменту поширили місцеві Телеграм-канали. Його також опублікував відомий український блогер Сергій Стерненко.

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"Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-1500 на магазин в окупованому місті Єнакієве. Вона не здетонувала", ― описує відео блогер.

На відеоролику видно наслідки скидання авіабомби. У стіні та стелі утворились величезні діри. Чоловіки у розмові зазначають, що впала бомба не 500 тонн, а 1500, тобто це ФАБ-1500. Про постраждалих чи загиблих поки не повідомляється.

Авіабомба впала на магазин, у якому були люди

Росіяни могли б звинуватити у провокації ЗСУ. Проте на озброєнні української армії немає 1500-тонних бомб.

Скоріше за все, у росіян знову проблеми з авіацією. Відомо кілька випадків, коли вони "впускали" авіаснаряди над окупованими територіями або ж на землях РФ. На початку лютого авіабомба впала в окупованому місті Зимогір’я Луганської області.

Декілька разів вони падали у Бєлгородській області. 21 січня 2024 року авіабомба впала на дамбу. Авіаснаряд знайшли у водоймі. У травні минулого року росіяни скинули авіабомбу на село, яке знаходиться у 23 км від кордону з Україною.

Для довідки: Єнакієве ― місто у Горлівському районі Донецької області. За переписом 2004 року, у ньому проживало 98,5 тисяч людей. Відстань до Донецька напряму ― 38 км, а до Горлівки усього 14 км.

Єнакієве є малою Батьківщиною четвертого президента України Віктора Януковича, який втік у РФ під час Революції Гідності. З 2014 року місто окуповане російськими військами.

Єнакієве знаходиться поблизу Горлівки

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни скинули авіабомбу на центр Харкова. Через удар пошкоджені цивільні забудівлі та автомобілі.