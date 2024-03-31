Росіяни скинули авіабомбу на центр Харкова: що відомо

У районі вибуху пошкоджено будинки та автомобілі

Російські окупанти скинули ще одну авіаційну бомбу на Харків. Цього разу вибух було чутно у Шевченківському районі міста неподалік центру.

Як повідомив у своєму telegram-каналі міський голова Ігор Терехов, приліт був зафіксований неподалік житлової забудови, а до місця події вже прибули профільні служби та волонтери.

Своєю чергою, голова Харківської ОВ Олег Синегубов додав, що інформації щодо постраждалих на цей час немає, проте були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

Огляд місця події ще не закінчено, а тип зброї поки не встановлений, повідомив він і закликав залишатися у притулку до відбою.

При цьому до цього моніторингові групи публікували повідомлення про те, що йдеться про запуск керованої авіабомби у напрямку Харкова. У Повітряних силах, хоч і не говорили про це безпосередньо, але зазначили, що зафіксували запуск авіабомб в області.

Як повідомлялося раніше, удар авіабомбою по Харкову також відбувся 30 березня. Тоді авіабомба теж впала між житловими будинками і призвела до того, що одна людина отримала поранення.