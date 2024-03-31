Россияне сбросили авиабомбу на центр Харькова: что известно

В районе взрыва повреждены здания и автомобили

Российские оккупанты сбросили еще одну авиационную бомбу на Харьков. На этот раз взрыв был слышен в Шевченковском районе города неподалеку от центра.

Как сообщил в своем telegram-канале городской глава Игорь Терехов, прилет был зафиксирован неподалеку от жилой застройки, а к месту происшествия уже прибыли профильные службы и волонтеры.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что информации относительно пострадавших на данный момент нет, однако были повреждены гражданские здания и автомобили.

Осмотр места происшествия еще не закончен, а тип оружия пока не установлен, сообщил он и призвал оставаться в укрытиях до отбоя.

При этом до этого мониторинговые группы публиковали сообщения о том, что речь идет о запуске управляемой авиабомбы по направлению Харькова. В Воздушных силах, хоть и не говорили об этом напрямую, но отметили, что зафиксировали запуски авиабомб в области.

Как сообщалось ранее, удар авиабомбой по Харькову также произошел 30 марта. Тогда авиабомба тоже упала между жилыми домами и привела к тому, что один человек получил ранения.