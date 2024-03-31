Россияне сбросили авиабомбу на центр Харькова: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 842
В районе взрыва повреждены здания и автомобили
Российские оккупанты сбросили еще одну авиационную бомбу на Харьков. На этот раз взрыв был слышен в Шевченковском районе города неподалеку от центра.
Как сообщил в своем telegram-канале городской глава Игорь Терехов, прилет был зафиксирован неподалеку от жилой застройки, а к месту происшествия уже прибыли профильные службы и волонтеры.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что информации относительно пострадавших на данный момент нет, однако были повреждены гражданские здания и автомобили.
Осмотр места происшествия еще не закончен, а тип оружия пока не установлен, сообщил он и призвал оставаться в укрытиях до отбоя.
При этом до этого мониторинговые группы публиковали сообщения о том, что речь идет о запуске управляемой авиабомбы по направлению Харькова. В Воздушных силах, хоть и не говорили об этом напрямую, но отметили, что зафиксировали запуски авиабомб в области.
Как сообщалось ранее, удар авиабомбой по Харькову также произошел 30 марта. Тогда авиабомба тоже упала между жилыми домами и привела к тому, что один человек получил ранения.