Снова били по энергетике? Что известно о новом массированном обстреле РФ

Большинство взрывов слышали в западной части Украины

Утром 31 марта россияне снова атаковали Украину ракетами. Взрывы слышали в нескольких областях.

"Телеграф" рассказывает подробности утреннего обстрела. По данным военных, ближе к 5 утра враг выпустил по Украине группу ракет с бомбардировщиков Ту-95мс. Судя по сообщениям в местных СМИ, целились они в западную часть Украины. Там же работала ПВО и звучали взрывы.

Сообщения о взрывах приходили из таких регионов:

Волынь;

Ивано-Франковская область;

Львовская область, Стрый;

Тернопольская область.

По предположениям СМИ, целью оккупантов снова могла стать энергетическая инфраструктура Украины. Важно отметить, что город Стрый во Львовской области уже далеко не первый раз за последнее время подвергается ракетному террору. 24 марта его атаковали дважды за сутки. Первый раз враг применил крылатые ракеты и беспилотники типа Shahed, а второй раз ударил "Кинжалами".

Для справки: Стрый расположен в 60 километрах от Львова. На сегодняшний день население города составляет около 60 тысяч человек. В городе расположен аэродром, ТЭЦ и нефтебаза.

Также ракеты летели на город Бурштын. В нем также есть важный для энергетической инфраструктуры объект.

Им является Бурштынская ТЭС.

Для справки: Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Она имеет 12 энергоблоков по 200 МВт. С 2002 года Бурштынская ТЭС была выделена из объединенной энергосистемы Украины и работала в составе Бурштынского острова параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (UCTE).

К сожалению, один из мартовских обстрелов РФ разрушил все блоки БурштынскойТЭС.

Чем на этот раз атаковал противник

По данным мониторинговых пабликов, Россия выпустила по Украине ракеты Х-101/555. Также применялись дроны "Shahed".

"Наибольшую дистанцию ​​в ~2060км (из Саратовской области РФ в Тернопольскую область) часть ракет Х-101/555 преодолела за 2 часа полета".

Примечательно, что в соседней Польше из-за российского обстрела Украины снова поднимали в небо авиацию.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию". – написали в Вооруженных силах Польши.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 30 марта российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. Согласно предварительной информации, город подвергся удару корректируемой авиабомбой (КАБ).