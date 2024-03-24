По нему били ракетами два раза за сутки: где находится Стрый и почему он так "интересен" России

Официальной информации о последствиях атаки пока нет

Во время воздушных атак ночью и утром в воскресенье, 23 марта, российские оккупанты ударили по Львовской области. Первый раз враг применил крылатые ракеты и беспилотники типа Shahed, а второй раз ударил "Кинжалами".

В частности, в местных пабликах отметили, что в городе Стрый прозвучало более 20 взрывов. Кроме того, в сети было обнародовано видео, на котором в небе видно зарево. Как утверждается, на этих кадрах зафиксированы именно последствия попадания в городе Стрый. Также в пабликах сообщили, что враг бил по объектам энергетики.

В свою очередь глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг из самолетов МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами". Однако он не отметил, где именно были попадания.

Глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев в своем Facebook сообщил, что в результате воздушной атаки РФ утром в воскресенье на западе Украины получили повреждения объекты компании. В то же время он не уточнил, где именно было зафиксировано попадание.

"Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов "Нафтогаза" на западе. Предварительно — без пострадавших", — написал Чернышев.

В то же время в российских пабликах пишут о том, что ночью армия РФ якобы нанесла удары по городу Стрый. Пропагандисты сообщили о "серьезных попаданиях по объектам инфраструктуры". При этом никакой конкретики там не сообщили. Также отмечается, что якобы оккупанты нанесли удары по военным аэродромам на территории Львовской области.

Стрый расположен в 60 километрах от Львова. На сегодняшний день население города составляет около 60 тысяч человек. Стоит отметить, что в городе действительно расположен аэродром. Также там есть ТЭЦ и нефтебаза. Официально об ударах по этому городу не сообщалось.

Стрый на карте

Напомним, в пятницу, 22 марта, россияне нанесли массированный ракетный удар по украинской энергетической системе. В результате были повреждены многочисленные объекты энергоинфраструктуры во многих регионах Украины.