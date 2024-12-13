Война — день 1024: Россия могла окружить ВСУ под Кураховым и атакует дронами

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, где им удалось, по данным аналитиков, взять в оперативное окружение ВСУ на Кураховском направлении. Но не менее горячая ситуация на Покровском направлении, ведь здесь россияне теряют по 400 солдат в день. За прошедшие сутки западные СМИ писали, что в Европе обсуждают создание коалиции миротворцев для соблюдения мира в Украине. В то же время, созвучную идею имеет избранный президент США Дональд Трамп.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 После несколькодневного перерыва россияне снова атакуют Украину беспилотниками. До 30 БПЛА наблюдается в разных регионах страны. Также тактическая авиация врага атаковала КАБами Сумщину.

00:00 В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 46. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Млечное. По состоянию на 22:00, ВСУ отразили 43 атаки, три боестолкновения еще продолжались.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении насчитывалось 46 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Старых Тернов, Курахового, Дальнего и Успеновки. Еще пять боестолкновений продолжается.

Кураховское направление на карте Deep State

Россияне атакуют ударными дронами Украину. В частности, взрывы раздавались в Киевской области.

О том, что происходило 10 декабря, читайте в трансляции: Война — 1021: РФ пытается оцепить Покровск и готовит штурмы на Запорожье

С ситуацией в Украине 11 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1022: россияне атаковали Запорожье, а Украина разработала новую ракету

О новостях и событиях 12 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1023: РФ давит под Покровском и готовит удар "Орешником"