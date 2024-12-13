В ВСУ рассказали, как Россия усиливает боеприпасы запрещенной химической начинкой

Россияне используют на фронте средства борьбы с беспорядками с добавлением опасных веществ, которые могут привести к летальному исходу

Россия не рискует открыто использовать летальное химическое оружие в войне против Украины, поскольку использование подобных боеприпасов легко верифицируется и может вызвать ответную реакцию международного сообщества. В то же время она массово использует боеприпасы, снаряженные химическими средствами, предназначенными для противодействия беспорядкам, которые хотя и не относятся к химическому оружию, но также запрещены в боевых действиях.

Об этом на брифинге 13 декабря заявил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ полковник Артем Власюк, передает корреспондент "Телеграфа".

"Российская Федерация на данном этапе ведения агрессивной войны против Украины воздерживается от применения компонентов химического оружия, т.е. химических боевых ядовитых веществ летального действия, например нервно-паралитического действия, общеотравляющего действия, кожно-нарывного действия, которые занесены в так называемые три списка о запрете химического оружия. Эти вещества уже хорошо известны, их идентификация максимально упрощена. Следовательно, создавать самой себе дополнительные проблемы с развинчиванием обвинений относительно применения еще и химического оружия в классическом виде РФ пока не решается. Вместе с тем не исключается возможность (со стороны России, – ред.) модифицировать средства борьбы с беспорядками с добавлением опасных веществ, которые более опасны, чем существующие штатные – то есть CS хлоробензальмалононитрил и CN хлорацетофенон", — сообщил полковник Власюк.

Он отметил, что сейчас слезоточивые вещества CS и CN массово применяются войсками агрессора в боевых действиях, в частности, используются в ручных гранатах. Это уже привело к отравлению тысяч украинцев и нескольких случаев гибели украинских военных.

"Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и национальной медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2000 военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами, в том числе ядовитыми веществами раздражающего действия CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Относительно погибших военнослужащих – то, к сожалению, сейчас по выводам врачей, мы имеем три летальных случая в результате острого отравления неизвестным химическим веществом… Мощности для производства газовых гранат слезоточивого действия типа РГВО Российская Федерация развернула чуть больше года назад. Каждые 15 минут РФ производит около 15-20 таких гранат", — сообщил Артем. Власюк.

Что касается Украины, то она, по словам полковника Власюка, полностью соблюдает международные обязательства и не использует такие химические средства в нынешней войне вообще.

"Отвечу вам четко: такие средства запрещены к использованию, поэтому Украина, как подписант Конвенции о запрете химического оружия, и ее Вооруженные Силы — соблюдают требования международного права и упомянутой международной конвенции ", — подчеркнул Власюк.

Отметим, что ядовитые боевые вещества CS и CN оказывают раздражающее и слезоточивое действие и используются в боеприпасах для разгона массовых беспорядков. Впрочем, при их применении нередко имели место и летальные случаи. В качестве средства ведения войны они запрещены Конвенцией о химическом оружии (статья 1, пункт 5) и Женевским протоколом 1925 года.

Напомним, по данным расследования британского издания The Telegraph, россияне на фронте проводят системную кампанию по использованию против ВСУ химического вооружения. Журналисты пообщались с несколькими украинскими военными, непосредственно участвовавшими в боях и подтвердившими, что российские террористы ежедневно атаковали позиции ВСУ с помощью беспилотников с химическими боеприпасами.