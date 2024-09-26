Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белым фосфором: кто стал этому помехой

Пентагон сначала отмечал, что соответствующие снаряды Украине будут переданы исключительно для освещения поля боя и создания дымовых завес

Американские военные неоднократно рекомендовали администрации действующего президента США Джозефа Байдена передать Украине боеприпасы с белым фосфором, как часть военной помощи. Однако Белый дом постоянно отклонял рекомендации Пентагона – якобы из-за опасений по поводу гражданского населения и "стигматизации" использования белого фосфора в боевых действиях.

Об этом сообщает американское издание NBC. Отмечается, что "фосфорные" снаряды, которые рекомендовал Пентагон передать ВСУ, Украина могла бы активно использовать на поле боя.

Интересно, что Пентагон сначала отмечал, что соответствующие снаряды Украине будут переданы исключительно для освещения поля боя и создания дымовых завес, а не для истребления российских солдат. Однако "фосфорные" снаряды высокоэффективны в первую очередь именно против живой силы врага. Возможно, именно поэтому Белый дом действительно отклонял запросы Пентагона.

"Двое чиновников сказали, что стигма вокруг белого фосфора и беспокойство по поводу того, что он может повлиять на гражданское население, не позволили чиновникам администрации Байдена одобрить эту рекомендацию", – добавило издание.

Что такое белый фосфор

Белый фосфор – химическое вещество, которое мгновенно загорается при реакции с кислородом, горит при очень высокой температуре и очень тяжело гасится. Белый фосфор может привести к смертельным ожогам, отравлениям и раздражениям, поскольку прекрасно прилипает к чему-либо, а также выделяет ядовитые химические соединения во время горения.

Боеприпасы с белым фосфором не запрещаются и классифицируются как химическое оружие. В большинстве армий они используются именно для освещения и создания дымовых завес – но наиболее эффективны они против живой силы врага.

Российские оккупанты сотни раз использовали снаряды с белым фосфором, в том числе в Ирпене, Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и других городах без учета наличия там гражданского населения.

Как ранее писал "Телеграф", США выделили новый пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов. Однако, кроме того, в сообщении Пентагона обнаружили интересное изменение риторики.

Кроме того, в четверг, 26 сентября, планируется объявить о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи в 8 миллиардов долларов США.