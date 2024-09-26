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Официально: США объявили о предоставлении Украине пакета помощи на 375 миллионов долларов

Автор
Антон Корж
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Это не последний пакет помощи на сегодня Новость обновлена 26 сентября 2024, 01:51
Это не последний пакет помощи на сегодня. Фото Коллаж "Телеграфа"

В новый пакет вошли бронетехника, снаряды, критически важные боеприпасы и оборудование

США 26 сентября объявили о выделении Украине 66-го пакета военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов США. Он включает в себя артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, бронетехнику и другое критически важное снаряжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Там отметили, что помощь была выделена через программу президентских полномочий, она поступит в Украину из составов американской армии.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для обеспечения Украины инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией. Это включает в себя разрешение на предоставление пакета президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, для обеспечения Украины дополнительными возможностями для удовлетворения ее насущных потребностей, включая оружие класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения", — говорится в сообщении.

Также опубликован список того, что вошло в пакет военной помощи:

  • Боеприпасы класса "воздух-земля";
  • Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • Ракеты трубчатого пуска с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW);
  • Противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • 150 бронемашин M1117;
  • Противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);
  • Легкие тактические машины;
  • 9 бронированных мостоукладчиков;
  • Стрелковое оружие;
  • 10 патрульных катеров;
  • Саперная техника и боеприпасы;
  • Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Отметим, что это не последний пакет на сегодня. Недавно стало известно, что в Соединенных Штатах в четверг, 26 сентября, планируется объявить о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на восемь миллиардов долларов США. Это произойдет во время визита президента Украины Владимира Зеленского.