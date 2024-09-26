Официально: США объявили о предоставлении Украине пакета помощи на 375 миллионов долларов

В новый пакет вошли бронетехника, снаряды, критически важные боеприпасы и оборудование

США 26 сентября объявили о выделении Украине 66-го пакета военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов США. Он включает в себя артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, бронетехнику и другое критически важное снаряжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Там отметили, что помощь была выделена через программу президентских полномочий, она поступит в Украину из составов американской армии.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для обеспечения Украины инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией. Это включает в себя разрешение на предоставление пакета президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, для обеспечения Украины дополнительными возможностями для удовлетворения ее насущных потребностей, включая оружие класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения", — говорится в сообщении.

Также опубликован список того, что вошло в пакет военной помощи:

Боеприпасы класса "воздух-земля";

Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

Ракеты трубчатого пуска с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW);

Противотанковые системы Javelin и AT-4;

150 бронемашин M1117;

Противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);

Легкие тактические машины;

9 бронированных мостоукладчиков;

Стрелковое оружие;

10 патрульных катеров;

Саперная техника и боеприпасы;

Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Отметим, что это не последний пакет на сегодня. Недавно стало известно, что в Соединенных Штатах в четверг, 26 сентября, планируется объявить о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на восемь миллиардов долларов США. Это произойдет во время визита президента Украины Владимира Зеленского.