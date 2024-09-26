Офіційно: США оголосили про надання Україні пакета допомоги на 375 мільйонів доларів

До нового пакета увійшли бронетехніка, снаряди, критично важливі боєприпаси та оснащення

США 26 вересня оголосили про виділення Україні 66-го пакету військової допомоги вартістю у 375 мільйонів доларів США. Він включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети, бронетехніку та інше критично важливе спорядження.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону. Там зазначили, що допомогу виділили через програму президентських повноважень, вона надійде до України зі складів американської армії.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. Це містить дозвіл на надання пакета президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння", – сказано у повідомленні.

Також опубліковано список того, що входить до пакета військової допомоги:

Боєприпаси класу "повітря-земля";

Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

Ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin та AT-4;

150 бронемашин M1117;

Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);

Легкі тактичні машини;

9 броньованих мостоукладників;

Стрілецька зброя;

10 патрульних катерів;

Саперна техніка та боєприпаси;

Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Зазначимо, що це не останній пакет за сьогодні. Нещодавно стало відомо, що у Сполучених Штатах у четвер, 26 вересня, планують оголосити про надання Україні величезного пакета військової допомоги на вісім мільярдів доларів США. Це станеться під час візиту президента України Володимира Зеленського.