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Офіційно: США оголосили про надання Україні пакета допомоги на 375 мільйонів доларів

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Це не останній пакет допомоги на сьогодні Новина оновлена 26 вересня 2024, 01:51
Це не останній пакет допомоги на сьогодні. Фото Колаж "Телеграфу"

До нового пакета увійшли бронетехніка, снаряди, критично важливі боєприпаси та оснащення

США 26 вересня оголосили про виділення Україні 66-го пакету військової допомоги вартістю у 375 мільйонів доларів США. Він включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети, бронетехніку та інше критично важливе спорядження.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону. Там зазначили, що допомогу виділили через програму президентських повноважень, вона надійде до України зі складів американської армії.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. Це містить дозвіл на надання пакета президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння", – сказано у повідомленні.

Також опубліковано список того, що входить до пакета військової допомоги:

  • Боєприпаси класу "повітря-земля";
  • Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • Ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • Протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • 150 бронемашин M1117;
  • Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);
  • Легкі тактичні машини;
  • 9 броньованих мостоукладників;
  • Стрілецька зброя;
  • 10 патрульних катерів;
  • Саперна техніка та боєприпаси;
  • Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Зазначимо, що це не останній пакет за сьогодні. Нещодавно стало відомо, що у Сполучених Штатах у четвер, 26 вересня, планують оголосити про надання Україні величезного пакета військової допомоги на вісім мільярдів доларів США. Це станеться під час візиту президента України Володимира Зеленського.