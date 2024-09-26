Офіційно: США оголосили про надання Україні пакета допомоги на 375 мільйонів доларів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
До нового пакета увійшли бронетехніка, снаряди, критично важливі боєприпаси та оснащення
США 26 вересня оголосили про виділення Україні 66-го пакету військової допомоги вартістю у 375 мільйонів доларів США. Він включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети, бронетехніку та інше критично важливе спорядження.
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону. Там зазначили, що допомогу виділили через програму президентських повноважень, вона надійде до України зі складів американської армії.
"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. Це містить дозвіл на надання пакета президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння", – сказано у повідомленні.
Також опубліковано список того, що входить до пакета військової допомоги:
- Боєприпаси класу "повітря-земля";
- Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- Ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- Протитанкові системи Javelin та AT-4;
- 150 бронемашин M1117;
- Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);
- Легкі тактичні машини;
- 9 броньованих мостоукладників;
- Стрілецька зброя;
- 10 патрульних катерів;
- Саперна техніка та боєприпаси;
- Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Зазначимо, що це не останній пакет за сьогодні. Нещодавно стало відомо, що у Сполучених Штатах у четвер, 26 вересня, планують оголосити про надання Україні величезного пакета військової допомоги на вісім мільярдів доларів США. Це станеться під час візиту президента України Володимира Зеленського.