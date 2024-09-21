Пакет дадуть, але є одна проблема: що не так з допомогою, про яку скоро оголосять США

Вартість пакета буде значно більшою, ніж у попередніх, але з постачаннями буде проблема

США вже наступного тижня оголосять про надання Україні пакета військової допомоги. У ЗМІ називають його "дуже значним", проте буде одна проблема: хоча про надання пакета буде офіційно заявлено, постачання почнуться значно пізніше.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в уряді США. Проблема, зазначає видання, полягає у відсутності або дефіциті деяких видів озброєнь на складах американської армії, звідки комплектується допомога.

Вартість пакета буде значно більшою, ніж у попередніх. До пакета увійдуть види озброєння, які є "критичними" для утримання фронту української армії. Надаватися військова допомога буде через програму прямих президентських повноважень (PDA). Але безпосередньо постачання доведеться відкласти за багатьма позиціями – Пентагон вже попередив про дефіцит.

"Президентські пакети скорочення спочатку були задумані як спосіб постачання Україні зброї та обладнання у короткостроковій перспективі з початку війни з Росією. Деякі пакети почали прибувати в Україну протягом кількох днів після їх оголошення, що дозволило США швидко постачати зброю та боєприпаси українським військовим у розпал війни", – сказано у повідомленні.

Тим часом інформаційне агентство Reuters із посиланням на чиновників, які надали дані на умовах анонімності, назвало суму, на яку буде оголошено допомогу – 375 млн доларів США, при тому, що за програмою PDA США мають ще 5,8 млрд доларів. До пакета увійдуть патрульні катери, невказаний тип боєприпасів до реактивних ракетних систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, запчастини до військової техніки та деяке інше озброєння.

Видання Politico зазначає, що в цьому ж пакеті Україна може отримати високоточні авіаційні бомби JSOW. Вони летять на дальність до 130 кілометрів, що може дати українським літакам велику перевагу в повітрі – російські КАБи летять на значно меншу відстань.

"Нові ракети, хоч і не мають такої дальності, про яку просив Київ, все ж дадуть українським льотчикам нову потужну зброю, оскільки їхні сили борються з наступаючими російськими військами на сході країни, де українські війська повільно втрачають позиції", – сказано у матеріалі.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що 6 мільярдів доларів, які доступні для допомоги Україні за програмою PDA (прямих президентських повноважень) планується використати "в будь-який можливий спосіб" після того, як закінчиться фінансовий рік в США. Цим грошам не дадуть "згоріти".

Також під час засідання "Рамштайну" 6 вересня Сполучені Штати Америки виділили чергову військову допомогу Україні. Йдеться про зброю на $250 млн. Виділення допомоги спершу анонсував міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі контактної групи з питань оборони України, на авіабазі Рамштайн в Німеччині в п’ятницю, 6 вересня.