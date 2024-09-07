Що буде з грошами на допомогу Україні, які можуть "згоріти": в Пентагоні дали відповідь

Зараз пакети допомоги Україні оголошуються постійно, гроші за механізмом PDA підуть туди ж

Шість мільярдів доларів США, які доступні для допомоги Україні за програмою PDA (прямих президентських повноважень) планується використати "в будь-який можливий спосіб" після того, як закінчиться фінансовий рік в США. Цим грошам не дадуть "згоріти".

Про це заявила спікер Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 6 вересня, передає "Голос Америки". Вона нагадала, що пакети допомоги Україні оголошуються постійно.

"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI… Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", – сказала вона.

Сінгх додала, що кошти на допомогу Україні будуть використані саме за призначенням. Ніхто не дозволить їм просто "згоріти" після 30 вересня, коли завершиться строк PDA.

Як писав "Телеграф", адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, домагаючись дозволу використати 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Крайній термін доступності цих коштів – 30 вересня.

Також під час засідання "Рамштайну" 6 вересня Сполучені Штати Америки виділили чергову військову допомогу Україні. Йдеться про зброю на $250 млн. Виділення допомоги спершу анонсував міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі контактної групи з питань оборони України, на авіабазі Рамштайн в Німеччині в п’ятницю, 6 вересня.