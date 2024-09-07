Что будет с деньгами на помощь Украине, которые могут "сгореть": в Пентагоне дали ответ

Сейчас пакеты помощи Украине объявляются постоянно, деньги из механизма PDA пойдут туда же

Шесть миллиардов долларов США, которые доступны для помощи Украине по программе PDA (прямых президентских полномочий) планируется использовать "любым возможным способом" после того, как закончится финансовый год в США. Этим деньгам не дадут "сгореть".

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 6 сентября, передает "Голос Америки". Она напомнила, что пакеты помощи Украине объявляются постоянно.

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI… Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас. есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", – сказала она.

Сингх добавила, что средства в помощь Украине будут использованы именно по назначению. Никто не позволит им просто "сгореть" после 30 сентября, когда истечет срок PDA.

Как писал "Телеграф", администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, добиваясь разрешения использовать 6 миллиардов долларов военной помощи Украине. Крайний срок доступности этих средств – 30 сентября.

Также во время заседания "Рамштайна" 6 сентября Соединенные Штаты Америки выделили очередную военную помощь Украине. Речь идет об оружии на $250 млн. Выделение помощи сначала анонсировал министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи контактной группы по обороне Украины, на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.