На погибших украинцев наплевать? Трагедия в Полтаве не изменила мнение США по ударам по РФ

Смерть 50 и ранения почти 300 украинцев, похоже, вообще не беспокоит Вашингтон

Соединенные Штаты не изменили политику по поводу разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием американского производства даже несмотря на трагедию в Полтаве. Гибель 50 и ранения почти 300 украинцев, похоже, никоим образом не волнует Вашингтон и не принуждает его к каким-либо действиям.

Об отсутствии изменений заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает "Укринформ". Таким образом, он ответил на вопрос прессы, собираются ли США что-то делать после удара российских ракет по Полтаве.

"О нашей политике относительно ударов по целям в России на дальние расстояния. У меня пока нет никаких объявлений относительно каких-либо изменений в нашей политике", – заявил он.

В то же время Райдер поспешил сделать очередное заявление о том, что США, мол, вместе с союзниками и партнерами продолжат снабжать Украину средствами противовоздушной обороны. Однако в дальнейшем он пытался обходить тему с вопросами относительно разрешений Украины бить по РФ.

Как сообщалось ранее, днем 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Согласно последним данным, погибли более 50 человек, а более 270 получили ранения. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ДБР возбуждено уголовное дело по статье о небрежном отношении к прохождению военной службы.