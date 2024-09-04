На загиблих українців наплювати? Трагедія в Полтаві не змінила думку США щодо ударів по РФ

Смерть 50 та поранення майже 300 українців, схоже, взагалі не хвилює Вашингтон

Сполучені Штати не змінили політику щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю американського виробництва навіть попри трагедію у Полтаві. Загибель 50 та поранення майже 300 українців, схоже, жодним чином не хвилює Вашингтон та не змушує його до якихось дій.

Про відсутність змін заявив спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє "Укрінформ". Таким чином він відповів на запитання преси, чи збираються США щось робити після удару російських ракет по Полтаві.

"Щодо нашої політики стосовно ударів по цілях в Росії на далекі відстані. Я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", – заявив він.

Водночас Райдер поспішив зробити чергову заяву про те, що США, мовляв, разом із союзниками та партнерами продовжать забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони. Проте він далі намагався обходити тему із запитаннями стосовно дозволів Україні бити по РФ.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло понад 50 осіб, а понад 270 отримали поранення. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у ДБР відкрили кримінальну справу за статтею про недбале ставлення до проходження військової служби.