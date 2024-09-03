ДБР відкрило справу після обстрілу Полтави: може бути непроста стаття - ЗМІ

Офіційна інформація поки що відсутня

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у Полтаві 3 вересня. Внаслідок обстрілу загинуло кілька десятків людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Але, за якою саме статтею буде відкрито провадження, наразі достеменно не відомо.

Проте у ЗМІ зазначали, що йдеться про ч. 4 статті 425 ККУ. Ця стаття стосується недбалого ставлення до військової служби. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Варто зазначити, що у цій статті йде мова про недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, а також спричинило тяжкі наслідки. Четверта частина цієї статті передбачає, що такі діяння були вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, близько 9:12 у місті Полтава пролунало два вибухи. Російські окупанти скерували на місто дві балістичні ракети. Одне з влучань припало на територію навчального закладу та лікарні.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку. За його словами, внаслідок обстрілу більш ніж 180 людей отримали поранення. Також відомо про 41 загиблого.