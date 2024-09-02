Лиховій розповів, чи планують російські окупанти наступ на Херсон

Місто продовжує потерпати від регулярних обстрілів з боку російських сил

Жодних підстав для занепокоєння з приводу сухопутних штурмів з боку Російської Федерації в напрямку Херсону наразі нема. Проте ворог щодня обстрілює місто з артилерії, руйнує цивільну інфраструктуру та загрожує життю мирних жителів.

Про це речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив в етері телемарафону. За його словами, про навіть теоретичну можливість сухопутного наступу росіян на Херсон нічого не свідчить. Він підкреслив, що, хоча місто продовжує потерпати від регулярних обстрілів з боку російських сил, сухопутних атак очікувати не варто.

Лиховій також зазначив, що однією з головних причин відсутності загрози штурму є плацдарми на лівобережжі, які утримують українські сили, стримуючи російський наступ. Ці позиції забезпечують контроль над стратегічно важливими напрямками та допомагають знизити ризики для цивільного населення міста.

Згідно з даними DeepState, ворог перебуває на відстані приблизно 2,5-3.5 кілометра від міста, що дозволяє йому вести артилерійський вогонь. Проте завдяки зусиллям українських військових, росіяни не мають можливості просунутися далі. Лінія фронту стабілізувалася, і на цей момент немає жодних ознак того, що ситуація зміниться в бік посилення російських наступальних дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, для чого насправді Україна атакує російські НПЗ. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський вважає, що ці атаки насправді мають економічний складник.