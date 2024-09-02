Падіння Покровська може стати фатальним для оборони України: у Financial Times пояснили ризики

Росія зробила ставку на наступ в Донецькій області, оскільки росіяни розуміють неможливість витіснення ЗСУ з Курської області

Прорив Збройних сил України на територію Курської області РФ може підірвати російські плани із захоплення нових територій. Тому Росія продовжує тиснути на українську армію в Донецькій області, і ЗСУ втрачають там все нові й нові позиції.

Про це йдеться у матеріалі видання Financial Times. Видання пише, що захоплення росіянами Покровська може підірвати оборону ЗСУ на інших територіях Донецької області, оскільки місто – важливий транспортний вузол для Краматорська та Костянтинівки, а також забезпечує транспортне сполучення з центральною Україною.

Міністерство оборони Британії вважає, що російські війська зараз перебувають за 10 кілометрів від міста. Їхнє просування може сповільнитися після того, як окупанти наблизяться до більш забудованих районів. Втім, росіян вже бачили у Селидовому, а з Покровська втекли тисячі цивільних.

Росія зробила ставку на наступ в Донецькій області, оскільки росіяни розуміють неможливість витіснення ЗСУ з Курської області на цей момент. Російське командування перекинуло деякі боєздатні підрозділи на Курщину від Покровська та Торецька, проте зробило це дуже неохоче та під шаленим тиском з боку російської політичної влади. Замість перекидання військ з Донеччини, окупанти вирішили перекинули сили з Запорізької області та Харківського напрямку.

Як повідомлялося раніше, військовий оглядач Костянтин Машовець раніше розповів, що росіяни поки що послабили тиск безпосередньо на напрямку Покровська, натомість сфокусувавши зусилля на Селидовому.

Після початку операції ЗСУ у Курській області російський тиск у Донецькій області лише посилився, а місцями їм вдалося суттєво просунутися. Хоча нині захоплення росіянами Покровська не є чимось неминучим, але бійці на цьому напрямі наголошують на погіршенні ситуації.