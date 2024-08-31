РФ прискорює просування під Покровськом: як це пов’язано з Курською операцією — The Telegraph

Командири підрозділів скаржаться на нестачу людей та зброї

Після початку операції ЗСУ у Курській області російський тиск у Донецькій області лише посилився, а місцями їм вдалося суттєво просунутися. Хоча нині захоплення росіянами Покровська не є чимось неминучим, але бійці на цьому напрямі наголошують на погіршенні ситуації.

Про це йдеться у статті The Telegraph. Там зазначають, що прискорення темпів просування росіян бачать командири українських підрозділів, які перебувають на цьому напрямі.

"Я ніколи не бачив такої швидкості. Це дуже швидко. І наша проблема та сама: у нас немає піхоти, у нас немає достатньої кількості артилерії чи снарядів. У нас немає достатньої кількості безпілотників", — розповів один із командирів підрозділу повітряної розвідки.

Він додав, що росіяни розгорнули потужні кошти РЕБ для протидії БПЛА, а також перевершують українців за кількістю приблизно вп’ятеро.

Зазначається, що український "Центр оборонних стратегій" (ЦОЗ) повідомив, що росіяни можуть досягти меж Покровська до середини вересня, що є однозначно поганою новиною для України. Місто є важливим вузлом забезпечення інших міст області, наприклад, Часового Яру або Торецька.

Видання знаходить у цьому явищі зв’язок із наступом у Курській області, оскільки Україні довелося пустити там в дію частину своїх найбільш боєздатних підрозділів.

"Ця операція, спланована генералом Олександром Сирським і схвалена президентом Володимиром Зеленським, була покликана відвернути російські війська з цієї ділянки фронту. Генерал Сирський, головнокомандувач збройних сил України, цього тижня визнав, що росіяни не клюнули на приманку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський до цього говорив, що росіяни до Курської операції рухалися до Покровська ще швидше, але солдати та офіцери біля Покровська стверджують протилежне.

Водночас видання повідомляє, що результат битви не вирішено наперед, оскільки росіяни несуть на цьому напрямку рекордні втрати і навряд чи зможуть підтримувати такі темпи наступу. За оцінками ЦОЗ, битва за Покровськ буде кульмінацією наступальної операції загарбників у 2024 році.

При цьому вказується, що навіть російські Z-блогери звернули увагу на те, що успіхи були надто гладкими, і запідозрили підготовку пастки з боку України.

Як повідомлялося раніше, військовий оглядач Костянтин Машовець раніше розповів, що росіяни поки що послабили тиск безпосередньо на напрямку Покровська, натомість сфокусувавши зусилля на Селидовому.