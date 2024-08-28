Бої за Селидове вже почалися? Яка зараз ситуація у місті (карта)

Росіяни намагаються продавити оборону українських військ у східній околиці міста

На Покровському напрямі тривають важкі бої, а росіяни демонструють повільний, але постійний поступ. Зокрема з’явилася інформація про те, що бойові дії вже почалися в межах міста Селидове.

Про це повідомив український військкор Богдан Мірошников у своєму telegram-каналі. Крім того, аналогічну інформацію оприлюднив боєць ЗСУ із позивним "Мучной".

"Почалися бої за Селідове! Ворог активно продавлює нашу оборону на східних околицях міста, бої продовжуються в районі стадіону та парку, повільно рухаються до висоток", — написав "Мучной".

Інформацію про підхід ворога до Селідова також оприлюднило видання hromadske, яке посилається на дані свого кореспондента з міста. На кадрах звідти видання показало, що там багато будинків уже відчули на собі наслідки прильотів, проте далеко не всі мирні жителі поспішають евакуюватися у безпечніше місце.

Селидове знаходиться на південь від Покровська, станом на 2024 рік його населення складало близько 10 тисяч осіб. Місто регулярно зазнає обстрілів, а місцевих жителів намагаються вивезти в безпечніше місце силами військових, поліції та волонтерів.

Як повідомлялося раніше, на цьому напрямі окупанти змогли захопити населений пункт Пташине, а також просунувся ще біля кількох населених пунктів.