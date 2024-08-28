Бои за Селидово уже начались? Какая сейчас ситуация в городе (карта)

Россияне пытаются продавить оборону украинских войск в восточной окраине города

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, а россияне демонстрируют медленное, но постоянное продвижение. В частности появилась информация о том, что боевые действия уже начались в городской черте Селидово.

Об этом сообщил украинский военкор Богдан Мирошников в своем telegram-канале. Кроме того, аналогичную информацию обнародовал боец ВСУ с позывным "Мучной".

"Начались бои за Селидово! Враг активно продавливает нашу оборону на восточных окраинах города, бои продолжаются в районе стадиона и парка, медленно двигаются к высоткам", — написал "Мучной".

Информацию о подходе врага к Селидово также обнародовало издание hromadske, которое ссылается на данные своего корреспондента из города. На кадрах оттуда издание показало, что там многие здания уже ощутили на себе последствия прилетов, однако далеко не все мирные жители спешат эвакуироваться в более безопасное место.

Селидово находится к югу от Покровска, по состоянию на 2024 год его население составляло около 10 тысяч человек. Город регулярно подвергается обстрелам, а местных жителей пытаются вывезти в более безопасное место силами военных, полиции и волонтеров.

Как сообщалось ранее, на этом направлении оккупанты смогли захватить населенный пункт Птичье, а также продвинулся еще возле нескольких населенных пунктов.