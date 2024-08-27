DeepState: оккупанты захватили Птичье на Донбассе и имеют существенное продвижение

Ситуация на фронте должна привлечь внимание как украинского общества, так и соответствующих органов.

Российские оккупанты за 26 августа имели новые продвижения на фронте в Донецкой области. В частности, враг сумел оккупировать н/п Птичье, а также продвигается в районе ряда других населенных пунктов, преимущественно на Покровском направлении.

Об этом сообщил проект DeepState в отчете за 26 августа. Проект опубликовал сводку и обновил карту ведения боевых действий в Украине.

"Враг оккупировал Птичье, а также продвинулся возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестностях", – говорится в сообщении.

Карта боев на Донбассе 27.08.2024

Аналитики проекта отметили, что ситуация на фронте должна привлечь внимание как украинского общества, так и соответствующих органов. Повторяется ситуация с н/п Очеретино, когда потеря этого ключевого узла обороны повлекла за собой трагические последствия для украинских подразделений.

"То, что произошло с Новогродовкой и то, что произойдет с Селидовым, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Третьей Штурмовой рассказали при каких условиях ВСУ могут отойти от Покровска. О возможном сценарии рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Также "Телеграф" сообщал о том, что сейчас город Покровск находится в большой опасности. Людей призывают эвакуироваться, пока есть возможность сделать это спокойно и безопасно.