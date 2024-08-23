Россияне приблизились к Покровску, из города выехала полиция и администрация, - The Economist (карта)

Врагу важно захватить этот город

Россияне усиливают свои войска вблизи города Покровск Донецкой области и планируют захватить его. Для вражеской армии Покровск — стратегическая цель, так как его захват даст оккупантам новые возможности.

Об этом пишет The Economist, отмечая, что Покровск готовится к новому "неприятному этапу войны". Россия рассматривает его захват, как стратегическую цель, так как этот город открывает плацдарм для наступления РФ на Днепр и Запорожье.

Утверждается, что из Покровска выехали управление полиции и местная администрация, закрылись два супермаркета. Местные жители стоят в очередях у банков и пенсионных отделений. Некоторые, прислушиваясь к призывам властей, эвакуируются из города.

"Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас российские войска находятся в 10 км от города", — сказано в статье.

Отмечается, что начав операцию в Курской области, в Украине надеялись, что россияне переместят туда часть сил с Покровского направления. Однако этого не случилось, более того, враг только усилил свои войска вблизи Покровска.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, за сутки 22 августа, на Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки в районах 11 разных населенных пунктов. Активнее всего россияне пытались прорваться вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

Карты deepstate

В свою очередь аналитики deepstate заявили, что россиянам удалось продвинуться у двух из этих населенных пунктов. Речь идет о Новогродовке и Птичьем. Также есть продвижение оккупантов в Заветном.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 августа россияне атаковали Украину "шахедами". В некоторых областях прогремели взрывы.