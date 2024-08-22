После прилета в порту "Кавказ" затонуло российское судно, члены экипажа пропали (видео)

Месяц назад судно "Конро Трейдер" уже атаковали БПЛА в том же порту "Кавказ"

Судно "Конро Трейдер" (оно же "Акватрейдер") затонуло в порту "Кавказ" после прилета. На борту было 30 цистерн с топливом и, по разным данным, от 5 до 15 членов экипажа.

Эпичными кадрами пылающего судна, которое уходит под воду, делятся в российских Telegram-каналах. Официальной информации о судьбах экипажа нет.

Информация о том, что судно затонуло, появилась около 18:42. Ранее пожару на его борту был присвоен третий ранг.

"В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что на борту было пять членов экипажа. В то же время Baza сообщает, что пропали 15 человек, которые находились на борту.

На кадрах из сети видно, что после прилета по судну цистерны с топливом тут же загорелись. В небо поднимался огромный столб черного дыма с огнем. Россияне заявляют, что по парому якобы ударили ВСУ ракетой "Нептун".

Согласно информации из открытых источников, на судно "Конро Трейдер" уже совершали атаку. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 23 июля 2024 года в результате атаки БПЛА пострадали два железнодорожных парома — Conroe Trader и Avangard. Среди членов экипажа и сотрудников порта были пострадавшие и погибший. Первое судно получило значительные повреждения борта, а второе — повреждения палубы. На фото в сети был виден крен одного судна, что говорило о его частичном затоплении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что пожар на нефтебазе в Ростовской области продолжается. 24 августа он разгорелся с новой силой, уже известно о 15 сгоревших цистернах с топливом.