Десятки резервуаров уничтожены, огонь бушует: нефтебаза в российском Пролетарске продолжает гореть (фото)

Если сравнивать снимки за 20 и 21 августа, то можно увидеть, что количество пожаров значительно возросло.

Нефтебаза Федерального резерва РФ в городе Пролетарск в Ростовской области, которую поразили беспилотники 18 августа, продолжает гореть уже четвертые сутки. Потушить пожар российским спасателям не удалось, десятки резервуаров уже уничтожены пламенем.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки нефтебазы, опубликованные известным OSINTером MT_Anderson. На снимках можно увидеть, что не менее 14 резервуаров были уничтожены полностью, судьба некоторых других еще неизвестна.

Также на снимках можно увидеть, что вся территория нефтебазы затянута дымом и пламенем. Если сравнивать снимки за 20 и 21 августа, то видно, что количество пожаров значительно возросло. Аналитик разбил резервуары на группы, каждую из которых обозначил соответствующим цветом.

Что означает каждый цвет:

красным цветом отмечены уничтоженные резервуары (11 единиц);

розовым цветом отмечены частично уничтоженные резервуары (четыре единицы);

желтым цветом обозначены резервуары, судьба которых пока неизвестна (44 единицы);

зеленым цветом отмечены резервуары, имеющие статус уцелевших (16 единиц).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что писал о том, что в воскресенье, 18 августа, была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинат "Кавказ"" в районе Пролетарской Ростовской области России.

Вечером 19 августа на нефтехранилище в Пролетарске произошла еще одна детонация. После этого вспышка усилилась.

20 августа стало известно, что пожар увеличился в несколько раз. В тот момент горело 22 цистерны с топливом.