Горит больше суток: на нефтехранилище в России случилась новая детонация (видео)

Россияне боятся, что огонь уничтожит десятки резервуаров

На нефтехранилище в Пролетарске в Ростовской области России, где уже более суток не могут потушить пожар, случилась еще одна детонация. Возгорание усилилось.

Информация об этом была опубликована в одном из местных пабликов в Telegram. Также было опубликовано соответствующее видео.

"Вы же понимаете, что если не задействовать ВСЕ нужные силы, сгорит 70+ резервуаров?", — говорится в сообщении.

В комментариях под постом россияне паникуют из-за того, что на нефтехранилище не тушат огонь, ведь скоре он может уничтожить десятки единиц резервуаров.

Тем временем в МЧС России не сообщали новой информации с места происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в воскресенье, 18 августа, в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинате "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области России.

Как выяснилось, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства. По словам очевидцев, было как минимум три взрыв в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим. С тех пор там продолжается пожар.