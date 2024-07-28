Второй раз за год: в России после атаки дронов горит нефтебаза, пожары охватили несколько районов (фото и видео)

В Минобороны страны-агрессора уже отчитались об "успешном отражении атаки"

В ночь на 28 июля в Курской области России прогремели взрывы после атаки беспилотниками. Сразу в нескольких районах вспыхнули пожары, в том числе возгорание произошло на нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. При этом подробности происшествия появились в некоторых пабликах.

"Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись 3 резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что были задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.

Как пишет Telegram-канал Baza, примерно в час ночи произошла атака по нефтебазе в деревне Полевая. В итоге загорелись три резервуара.

Над местом, где случился взрыв, начал подниматься столб густого дыма. Стоит отметить, что что ООО "Полевая" уже была атакована дронами в феврале 2024 года. Тогда произошло возгорание двух резервуаров с дизельным топливом.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Курские каналы также пишут о пожаре в жилом доме в Медвенском районе.

В Министерстве обороны России заявили, что якобы дежурными средствами ПВО "перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 июля в Туапсе прогремели взрывы. Как позже было установлено, территорию РФ атаковало 75 дронов, в результате чего на нефтебазе раздалось более 5 взрывов.