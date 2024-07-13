Горело мощно: "бавовна" на ростовской нефтебазе — дело рук СБУ, новые детали

Пожару был присвоен высокий ранг сложности

Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) в ночь напротив 13 июля поразили нефтебазу с горючим в Ростовской области в России. Прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщил "Телеграфу" проинформированный источник. Отмечается, что именно дроны СБУ "зажгли бавовну" на объекте.

По словам источника, на ростовской нефтебазе хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом более 12,5 тысяч кубометров. После серии взрывов начался сильный пожар.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться", — отметил источник.

Заметим, что для тушения пожара было привлечено около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару был присвоен самый высокий ранг сложности.

В то же время, как сообщали ранее росСМИ, обломки сбитого ПВО беспилотника упали на территорию предприятия, где хранится бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Украинский БПЛА якобы был сбит.

Напомним, недавно в России загорелся мощный пожар на промышленном предприятии. Пылала крыша склада. О причинах пожара не сообщается.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит сейчас Торецк, который россияне пытаются захватить и сносят артиллерией и КАБами.