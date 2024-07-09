В России вспыхнул мощный пожар на "непростом" предприятии (видео)

Предприятие производит фосфорсодержащее сырье, которое может быть использовано для производства запрещенных боеприпасов

В Мурманской области России, в городе Кировск, 9 июля вспыхнул мощный пожар на промышленном предприятии. Пылала крыша склада.

О причинах пожара не сообщается. После 5 часов утра в Telegram-канале МЧС России написали, что в Кировске произошло возгорание на высоте 56 метров. Там загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом, и огонь уже локализовали. Во сколько вспыхнул пожар, не уточняется.

Огонь охватил как минимум 1 500 квадратных метров. На месте работали 46 специалистов и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС РФ. В 5:32 появилось сообщение, что пожар потушили.

В сообщении МЧС не говорится, на каком именно предприятии произошел пожар. Однако судя по опубликованным кадрам, речь идет о Кировском филиале АО "Апатит". Он расположен на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива. На сайте предприятия пишут, что это "флагман горнодобывающей промышленности России", крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья и единственный в РФ производитель нефелинового концентрата. Продукция — апатитовый концентрат, используется для производства удобрений.

В то же время, Хибинский массив — одно из самых крупных и богатых месторождений мира, основная база уникального фосфорсодержащего сырья. Известно, что белый фосфор, в частности белый, используется для производства боеприпасов. Использование фосфорных боеприпасов против мирного населения строго запрещено протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, но Россия применяет их в ходе войны против Украины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 9 июля, территория России подверглась масштабной атаке беспилотниками. Взрывы гремели в Белгородской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Курской областях, есть разрушения, вспыхнули пожары.