У Росії спалахнула потужна пожежа на "непростому" підприємстві (відео)

Підприємство виробляє сировину, що містить фосфор, який може використовуватися для виробництва заборонених боєприпасів

У Мурманській області Росії, у місті Кіровськ, 9 липня спалахнула потужна пожежа на промисловому підприємстві. Палав дах складу.

Про причини пожежі не повідомляється. Після 5 години ранку в Telegram-каналі МНС Росії написали, що в Кіровську сталося загоряння на висоті 56 метрів. Там спалахнула покрівля складу з апатит-нефеліновим концентратом, і вогонь уже локалізували. Оскільки спалахнула пожежа, не уточнюється.

Вогонь охопив щонайменше 1 500 квадратних метрів. На місці працювали 46 спеціалістів та 14 одиниць техніки. Загиблих та постраждалих немає, заявили у МНС РФ. О 5:32 з’явилося повідомлення, що пожежу загасили.

У повідомленні МНС не йдеться, на якому саме підприємстві сталася пожежа. Проте судячи з опублікованих кадрів, йдеться про Кіровську філію АТ "Апатит". Вона розташована на базі родовищ апатит-нефелінових руд Хібінського масиву. На сайті підприємства пишуть, що це "флагман гірничодобувної промисловості Росії", найбільше у світі підприємство з виробництва високосортної фосфатної сировини та єдиний у РФ виробник нефелінового концентрату. Продукція — апатитовий концентрат, що використовується для виробництва добрив.

Водночас Хібінський масив — одне з найбільших і найбагатших родовищ світу, основна база унікальної сировини, що містить фосфор. Відомо, що білий фосфор, зокрема білий, використовується для боєприпасів. Використання фосфорних боєприпасів проти мирного населення суворо заборонено протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, але Росія застосовує їх під час війни проти України.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на вівторок, 9 липня, територія Росії зазнала масштабної атаки безпілотниками. Вибухи лунали в Бєлгородській, Ростовській, Воронезькій, Волгоградській та Курській областях, є руйнування, спалахнули пожежі.