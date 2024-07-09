Війна — день 867: загарбники просуваються у двох областях, а Україна оговтується після потужного обстрілу

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не вщухають ні на хвилину вже протягом 867 днів. Окупанти продовжують тиснути на ряді напрямків у Харківській та Донецькій областях та місцями досягають локальних успіхів, користуючись перевагою у повітрі та у кількості живої сили. Хоча це й не призводить до суттєвих результатів, проте через це на полі бою щодня відбувається понад сотня бойових зіткнень. На Заході вважають, що подібна ситуація на фронті може зберігатися ще пів року, після чого ЗСУ матимуть шанси на потужну контратаку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У російському Бєлгороді пролунали вибухи. Повідомляється про наліт безпілотників

00:00 Рада Безпеки ООН збереться 9 липня, щоб обговорити тему прямого ракетного удару Росії по київській дитячій лікарні. Цікаво те, що зараз саме Росія є там головою

Про новини та події 6 липня ми розповідали тут: Війна — день 864: Україна посилює ППО, доки Росія повторює свої "умови миру"

Про те, що відбувалося, 7 липня читайте на засланні: Війна — день 865: росіяни скидають сотні бомб на Україну і продовжують наступати на сході

З ситуацією в Україні за 8 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 866: ЗСУ мають успіхи під Харковом, а росіяни наступають на Донеччині