"Одна за одною летять": з’явилось нове відео російського обстрілу Києва 8 липня

Вибухи лунали у різних районах столиці

У мережі з'явилось нове відео ракетного удару по Києву 8 липня, під час якого росіяни скерували ракету Х-101 в дитячу лікарню "Охматдит". Зафільмовано політ та влучання одразу 5-6 ракет.

На опублікованих кадрах видно, що столицю атакували великою кількістю ракет. Вибухи лунали у різних районах, а над містом миттєво піднялись стовпи диму.

"Ще летить! Це вже четверта. Одна за одною!", — йдеться у відео (обережно є нецензурна лексика — Ред.).

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по Україні серія вибухів пролунала у Києві, де ворог завдав прицільного удару по медцентру "Охматдит". Там у момент влучання знаходилось понад 600 людей та персонал, також йшло дві операції.

Водночас, попри незаперечні факти удару саме крилатою ракетою Х-101 РФ, у Кремлі зробили цинічну заяву, що Росія ніколи не б'є по цивільних. За версією окупантів, удар було завдано ракетою українського ППО, але це вже спростувала Служба безпеки України, яка знайшла на місці трагедії уламки двигуна крилатої ракети Х-101.

Наразі відомо, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки 8 липня загинуло 32 особи, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 осіб врятовано.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден зустрінеться з Зеленським після удару РФ по "Охматдиту".