Пєсков зробив нову цинічну заяву про удар по "Охматдиту"

Сумнівів немає

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія не має відношення до події у Києві та обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Трагедія нібито відбулась через падіння "антиракети" (ракети ППО — Ред.).

Про це він заявив росЗМІ, підтверджуючи слова Міноборони РФ про те, що на будівлю нібито впала українська ракета ППО.

"Закликаю вас керуватися заявою Міноборони РФ, яка виключає, що мав місце удар по цивільним цілям, і яка вказує на те, що відбулося падіння антиракети. Ми не робимо ударів по цивільним цілям", — повідомив Пєсков.

Путініст наполягає, що метою російських ударів є виключно об'єкти, пов'язані з військовим потенціалом України.

Водночас, після публікації моменту влучання ракети в "Охматдит", російські фейки про влучання української ракети ППО не підтвердились. Так само як і інформація про те, що російська ракета цілилась в інший об'єкт, а українське ППО нібито підбило її і змінило курс.

На кадрах відео видно пряме влучання без будь-яких додаткових перешкод. В мережі вже порівняли російську ракету Х-101, яка летіла акурат у дитячу лікарню та ракету від ЗРК "Patriot". Сумніві бути не може — в "Охматдит" поцілила російська Х-101.

Нагадаємо, пресцентр СБУ підтвердив, що для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії знайшли уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частину її руля.

Раніше "Телеграф" писав, що західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту".