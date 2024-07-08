Чистий терор та тактика зла: західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту"

Так виглядає готовність Росії до переговорів

Західні партнери та політики шоковані ракетним ударом Росії по Україні, зокрема, і по дитячій лікарні "Охматдит". Вони називають РФ найбільшою загрозою для світу та найпідступнішою державою.

"Телеграф" зібрав найголовніші реакції західних дипломатів та політиків на масовану ракетку атаку 8 липня.

За словами президента Чехії Петра Павела, удар по Україні вчергове доводить те, що диктатор РФ Володимир Путін не зупиниться.

"Це доказ того, що путінська РФ не зупиниться ні перед чим. Напади на найбільш вразливих не можна вибачити. Росія — найбільша загроза, до якої маємо бути ретельно готові", — написав він.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер не був голослівним і зазначив: "Напад на невинних дітей — найбільш порочний вчинок".

Водночас прем’єрка Естонії Кая Каллас нагадала, що терор Росії вчергове доводить, що Європа та Захід повинні підтримувати Україну ще більше.

"Це нагадування про те, чому ми повинні підтримувати Україну і чому відверті російські військові злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності", — написала вона.

За словами прем’єрки Латвії Евіки Сіліня, удар РФ напередодні ювілейного саміту НАТО найганебніша тактика.

"Це зла і боягузлива тактика залякування демократичного світу напередодні саміту НАТО", — сказала вона.

Посол США в Україні Бріджет Брінк у розпачі, вона пише: "Жахливі кадри з лікарні "Охматдит", яка була вражена під час масованого ракетного обстрілу Росії сьогодні вранці. Наші думки з дітьми та їхніми родинами".

За словами німецького посла Мартіна Єгера, цей воєнний злочин кремлівського режиму вчергове доводить "готовність" російського диктатора Володимира Путіна до будь-яких мирних переговорів.

"Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання до миру", — написав він у соцмережі Х.

Посол Австрії Арад Бенкьо теж розділив думку світових лідерів, назвавши удар росіян по дитячій лікарні "чистим терором".

"Цього разу влучили у дитячу лікарню Охматдит. Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, який піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака — чистий терор", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" писав, що летіло на міста України під час масованої атаки та скільки ракет вдалось збити.