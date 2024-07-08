Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)

На місці серйозні руйнування

Вранці 8 липня російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку по Україні, під час якої Київ також потрапив під обстріл. Був приліт по приміщенню дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у столиці.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події. Він показав наслідки ракетної атаки.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень. Небайдужі громадяни самостійно почали розбирати завали на місці прильоту по лікарні, щоб врятувати людей, які там опинилися.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав, що до "Охматдиту" приїхала допомога – понад 500 осіб сил правопорядку.

"Ми працюємо в змінному режимі, тому що сили залишають одних волонтерів, заходять інші — поліцейські та рятувальники, сили правопорядку. Тому в цю роботу включено все", - зазначив міністр.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що в приміщеннях дитячої лікарні відомо про двох загиблих та 15 поранених.

Дітей із батьками евакуювали буквально разом із крапельницями, а також іншим обладнанням. Їх перевезуть до комунальних лікарень міста.

На фото, зроблених журналісткою "Телеграфа" Мариною Шашковою, видно, що всередині будівлі деякі кабінети частково зруйновано.

У лікарні "Охматдит" зараз 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували. Про це сказав мер міста Віталій Кличко.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ракетну атаку по Києву 8 липня. Крім балістичної загрози, окупанти також підіймали тактичну авіацію в кількох регіонах і щонайменше три носії "Кинджалів" МіГ-31К.