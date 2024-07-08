У Києві є влучання в будинок: під завалами кричать люди (відео)

Один під'їзд повністю зруйнований

У понеділок, 8 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Один зі снарядів влучив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Пошкоджено три під'їзди, зокрема один повністю зруйнований.

Наразі на місці події працюють рятувальні служби. Мешканців будинку евакуйовано.

Кличко вже побував на місці влучання та розказав про наслідки.

У мережі з'явилися ще кадри з місця події. Під завалами чути дитячі крики.

Ще одне відео, на якому видно наслідки російської агресії.

На Сирці, де влучила ракета в п'ятиповерховий будинок, побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав масштаби руйнування.

Нагадуємо, російські терористи поцілили в будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджено токсикологічне відділення медзакладу. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну людину вже витягли з-під завалів. Руйнування масштабні, небайдужі люди допомагають розбирати завали, під якими можуть бути діти.

Також під час російської ракетної атаки пролунав вибух на залізничній станції "Київ Волинський". Його було чути в районі Караваєвих дач.

За даними свідків, вибух стався, коли електричка Kyiv City Express наближалася до станції. Електропотяг зупинився на рейках, пасажирів не випускали. На місці вибуху розкидані документи, уламки утеплювача, ковдри. На жаль, рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

Раніше "Телеграф" писав, що після прильоту евакували людей зі станції метро "Лукʼянівська". Очевидці зазначають, що на станції було дуже багато диму.