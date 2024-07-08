В Киеве есть попадание в дом: под завалами кричат люди (видео)

Один подъезд полностью разрушен

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Один из снарядов попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Повреждены три подъезда, в том числе один полностью разрушен.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Жители дома эвакуированы.

Кличко уже побывал на месте прилета и рассказал о последствиях.

В сети появились еще кадры с места происшествия. Под завалами слышны детские крики.

Еще одно видео, на котором видны последствия российской агрессии.

На Сырце, где попала ракета в пятиэтажное здание, побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал масштабы разрушения.

Напомним, российские террористы попали в здание детской больницы "Охматдет". Повреждено токсикологическое отделение медучреждения. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, одного человека уже вытащили из-под завалов. Разрушения масштабные, неравнодушные люди помогают разбирать завалы, под которыми могут находиться дети.

Также во время российской ракетной атаки раздался взрыв на железнодорожной станции "Киев Волынский". Его было слышно в районе Караваевых дач.

По данным свидетелей, взрыв произошел, когда электричка Kyiv City Express приближалась к станции. Электропоезд остановился на рельсах, пассажиров не выпускали. На месте взрыва разбросаны документы, обломки утеплителя, одеяла. К сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Ранее "Телеграф" писал, что после прилета эвакуировали людей со станции метро "Лукьяновская". Очевидцы отмечают, что на станции было очень много дыма.