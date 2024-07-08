Мощные взрывы в Киеве: много погибших и пострадавших, в каких районах были прилеты (обновлено)

Уже известно о пострадавших

В ходе масштабной ракетной атаки утром 8 июля российские оккупанты обстреляли Киев. Жители столицы слышали несколько мощных взрывов. В результате есть разрушения, а также погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Согласно официальной информации, в городе повреждены жилые дома, а также офисное здание.

Обновлено: в результате атаки погибли семь человек. Еще девять пострадали.

Так, в результате обстрела в Киеве такие последствия:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском пылают обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

в Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушение.

На местах происшествия работают все оперативные службы.

Президент Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале прокомментировал атаку по Киеву.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 8 июля российские захватчики запустили по Киеву "Кинжалы".