Мощные взрывы в Киеве: много погибших и пострадавших, в каких районах были прилеты (обновлено)
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Уже известно о пострадавших
В ходе масштабной ракетной атаки утром 8 июля российские оккупанты обстреляли Киев. Жители столицы слышали несколько мощных взрывов. В результате есть разрушения, а также погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Согласно официальной информации, в городе повреждены жилые дома, а также офисное здание.
Обновлено: в результате атаки погибли семь человек. Еще девять пострадали.
Так, в результате обстрела в Киеве такие последствия:
- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;
- в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском пылают обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Деснянском районе возгорание дома.
- в Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушение.
На местах происшествия работают все оперативные службы.
Президент Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале прокомментировал атаку по Киеву.
"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность", — написал он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 8 июля российские захватчики запустили по Киеву "Кинжалы".