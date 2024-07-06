Россияне всю ночь кошмарили Украину "шахедами": взрывы гремели в нескольких областях (обновлено)

Тревогу дали еще до полуночи

В ночь на субботу, 6 июля, россияне атаковали Украину "шахедами". Известно о взрывах в Сумах, Полтавской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога была объявлена еще до полуночи и в большинстве областей была отменена только после 5 утра. Беспилотники летали в северных, южных, восточных и центральных областях.

UPD. Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, минувшей ночью враг атаковал Украину с применением 27 "шахедов", запуская их из Крыма и Курской области. Силы ПВО сбили 24 из них.

Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы. "Шахеды" были поражены в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Вскоре после полуночи прогремел взрыв в Сумах, сообщило "Суспільне". Где-то через полчаса прогремели повторные взрывы.

Как сообщили утром в Сумской ОВА, враг нанес удар "шахедом" по энергетической инфраструктуре Сумщины. Обесточены населенные пункты области в нескольких районах, ведутся аварийные работы.

Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко в 6:26 проинформировал, что в связи с ночной атакой в некоторых районах Сум до сих пор нет света. Восстановительные работы идут с ночи. Запускается подкачка воды, в течение 2-3 часов она должна появиться в домах сумчан.

Вскоре после взрывов в разных районах города пропал свет. Также в город прекратилась подача воды. Горводоканал сообщил, что это связано с обесточиванием, но система водоотведения функционирует – ее перевели на аварийно-резервное питание.

После часа ночи взрыв прогремел в Кременчугской общине Полтавской области. Об этом сообщило "Суспільне".

Также взрывы звучали в Днепропетровской области. Мониторинги писали, что громко было в Кривом Роге. Корреспондент "Телеграфа" сообщила о ночных взрывах в Каменском.

Напомним, россияне терроризируют Украину "шахедами" практически каждую ночь. В ночь на 5 июля под ударом были Киевщина и Днепропетровщина.