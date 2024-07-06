Укр

Война — день 864: Украина усиливает ПВО, пока Россия повторяет свои "условия мира"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 6 июля 2024 года. Из России продолжают доноситься заявления о необходимости мира на условиях агрессора, в то время как оккупанты перегруппировываются для наступления дальше вглубь Часового Яра. Однако украинцы не намерены сдавать территории врагу, усиливают ПВО и продолжают готовить 100-летнее соглашение с Британией.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент США Джо Байден встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, сообщили в Белом доме.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об ударных дронах в воздушном пространстве Украины. В юго-восточных областях объявлена тревога.

По состоянию на начало дня карта боевых действий выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине от DeepState 06.07.2024
Карта боевых действий в Украине от DeepState 06.07.2024

О новостях и событиях 3 июля мы рассказывали здесь:Война — день 861: оккупанты давят на Донбассе, а на границе с Беларусью растет напряжение

О том, что происходило, 4 июля читайте по ссылке: Война — день 862: россияне атаковали города Украины и успешно давят в Часовом Яру

С ситуацией в Украине за 5 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 863: ВСУ отступили в Часовом Яру, а на фронте им не хватает оружия