Война — день 862: россияне атаковали города Украины и успешно давят в Часовом Яру

Оперативно о главном за сутки

Российские захватчики продолжают давить на фронте, сосредотачивая усилия по линии фронта в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. Украинские защитники отступили от позиций в Часовом Яру, что будет иметь тяжелые последствия для оперативной карты Донбасса. Россиянам такой успех дался огромными потерями. Не отличаются оккупанты меньшим коварством и во время обстрелов украинских городов, уничтожая гражданскую инфраструктуру и травмируя большое количество гражданских.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российские беспилотники зафиксированы в небе над Киевской областью. Работает ПВО

00:00 Россияне атакуют дронами северные регионы Украины. Вражеские БПЛА двигаются по направлению к Черниговщине и Сумщине, откуда направляются в направлении Киевской и Полтавской областей.

Карта тревог по состоянию на 00:04

С ситуацией в Украине за 1 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 859: кафиры готовятся к битве за Торецк и бомбят города

О новостях и событиях 2 июля мы рассказывали здесь: Война — день 860: Россия усиливает давление на украинские позиции, но бьет рекорд потерь

О том, что происходило, 3 июля читайте по ссылке: Война — день 861: кафиры давят на Донбассе, а на границе с Беларусью растет напряжение