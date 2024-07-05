Где россияне закрепились в Часовом Яру и какое соотношение сил: воин ВСУ дал откровенный ответ

Силы обороны отошли на заранее подготовленные рубежи

Оборона Часового Яра продолжается, несмотря на яростное давление российских оккупантов. Обстановка остается напряженной и сейчас можем говорить об отводе за "Канал" сил обороны для сохранения жизней.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 24-й ОМБр имени Короля Даниила Иван Петричак. Информацию об актуальном состоянии происшествия в районе Часового Яра поделился в интервью Radio NV.

"Сейчас фронт там проходит фактически по всей границе канала Северский Донец-Донбасс. Он сейчас является линией разграничения, где по одну сторону стоят российские войска, с другой стороны стоим мы, Силы обороны, и там продолжаются стрелковые бои", — рассказал Петричак.

В то же время, интенсивность артиллерии врага уменьшилась после того, как Силы обороны отошли на заранее подготовленные рубежи. По словам воина, враг, вероятно, осуществляет перегруппировку и готовится продолжать наступление на этом направлении. В настоящее время в рукотворном канале Северский Донец-Донбасс нет воды, а препятствием служит лишь глубокий забетонированный ров.

"Переправиться через него для тяжелой техники — это сложная задача. Поэтому можем говорить, что для врага это преграда, так же, как было преградой и для логистики наших сил, когда они оставались на той стороне этого канала. Собственно, через это и через то, что по каналу был населенный пункт и там позиции наших сил обороны врагом были разрушены, поэтому логика была в сохранении жизней наших бойцов", — рассказал Петричак.

Что касается сил противника, то против наших бойцов оккупанты бросают на мясные штурмы бывших заключенных, которых помиловал российский диктатор Путин, собственно ради подобных мясных штурмов. Это отряд Шторм-V, а уже за ними в бой вступают российские ВДВшники и десантники.

"По субъективному ощущению и наблюдению командиров на местах, скажу, что до того, как мы отошли за Канал, разница в живой силе составляла в количестве пехоты один до 12-15 человек. Это очень большой разрыв", — сказал Петричак.

Что касается артиллерийских обстрелов, то у Сил обороны по-прежнему нет паритета. Контрбатарейная борьба продолжается каждый день, каждый день уничтожается техника россиян, однако уменьшение артиллерийских обстрелов со стороны оккупанта пока не ощущается.

"Враг забрасывает вглубь города все, что в него может летать, стрелять и убивать. Это и артиллерийские снаряды разного калибра, это и система ТОС, системы залпового огня Град и, конечно, авиабомбы, КАБы", — рассказал воин.

Россияне продавливают линию фронта мясными штурмами и преимуществом в технике. Тактика врага остается неизменной.

"Так же они сделали это и сейчас, когда разрушив этот район (Канал — прим. ред.) смогли туда продвинуться не из-за того, что там линия обороны просто стерта была в живой силе, а просто из-за того, что держать ее уже было об объективно нецелесообразно. И поэтому мы оттуда отступили», — рассказал военный.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне полностью стерли микрорайон "Канал" (штабное название "Новый") в Часовом Яру. По информации аналитиков, дальнейшее удержание руин лишь увеличило бы потери бойцов ВСУ и усложнило бы логистику. Поэтому выход из микрорайона "Канал" — это логическое, хоть и тяжелое решение.