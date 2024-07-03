Армия РФ продвинулась в Часовом Яру? Аналитики показали карту, в ГУР ответили

Враги давит на Донецком направлении

Появилась информация о том, что армия России в Часовом Яру полностью стерла микрорайон "Канал" (штабное название "Новый"). Официального подтверждения от Генштаба этому нет, но в сети публикуют кадры уничтоженной части города.

В частности, снимок опубликовали аналитики портала DeepState. А командир тактической группы "Реванш" ГУР МОУ Богдан Ходаковский рассказал, что происходит в Часовом Яру.

По информации аналитиков, дальнейшее удержание руин только увеличит потери бойцов ВСУ и усложнит логистику. Поэтому выход из микрорайона "Канал" — это логичное, хоть и трудное решение.

"Канал" выгодно было держать, когда враг был на подступах", — говорят в DeepState.

На кадрах, которые показали аналитики, видно, что построек в районе действительно больше нет. Они полностью разбиты, а на их местах остались лишь очертания, которые напоминают о том, как выглядел микрорайон до полномасштабной войны.

Командир тактической группы "Реванш" ГУР МОУ Богдан Ходаковский также сообщил, что "Канал" полностью оккупирован россиянами. Выросла угроза потери Часового Яра и негативных последствий на этом направлении.

"Враг полностью оккупировал район "Канал" города Часов Яр. Ценой огромных потерь и фактического уничтожения всех многоэтажек россияне преуспели. И, несмотря на несоизмеримые потери, потеря Временного Яра стала ближе. В перспективе это имеет серьезные последствия для изменения оперативной карты Донбасса", — сказал военный.

На данный момент эта информация требует официального подтверждения, так как в Генштабе ВСУ не делали никаких заявлений на этот счет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ вытеснили россиян из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр. Об этом рассказал 27 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Но он отметил, что враг продолжают штурмовать город.